Jason Momoa pode estar namorando atriz de Velozes e Furiosos

De acordo com a Entertainment Tonight, o astro Jason Momoa está namorando Eiza Gonzalez, atriz de Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw.

Uma fonte do site indica que o relacionamento teria começado recentemente. A amizade entre Jason Momoa e Eiza Gonzalez já existe há algum tempo, o que agora aparentemente se transformou em um namoro.

Continua depois da publicidade

Curiosamente, o astro esteve recentemente no evento de estreia de Ambulância – Um Dia de Crime, que conta com Eiza Gonzalez no elenco principal.

Vale destacar que, até o momento, Jason Momoa e Eiza Gonzalez ainda não confirmaram que realmente estão em um relacionamento, portanto trate como um rumor, por enquanto.

Jason Momoa era casado com Lisa Bonet, mas eles se separaram recentemente. Já Eiza Gonzalez teve um breve relacionamento com Timothée Chalamet, que não durou muito tempo.

No momento, Jason Momoa está participando das gravações de Velozes e Furiosos 10. Ele é uma das principais novidades do elenco, interpretando o grande vilão da narrativa.

Velozes e Furiosos 10 chega aos cinemas em 19 de maio de 2023.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.