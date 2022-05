Jeff Bridges revela que ficou perto de morrer após problemas de saúde

Jeff Bridges, o eterno The Dude de O Grande Lebowski, passou por sérios problemas de saúde recentemente. O astro revelou quase ter morrido em razão da COVID-19.

O ator revelou à People que a COVID-19 quase levou a melhor sobre ele. Mas, ele persistiu e contou sua história para os fãs.

Aparentemente, os medicamentos quimioterápicos de seu linfoma enfraqueceram seu sistema imunológico a ponto de ele quase morrer. No entanto, com a ajuda de uma equipe médica e o apoio de sua família, ele conseguiu sobreviver.

Para tornar a provação ainda mais angustiante, foi o fato de tudo ter ocorrido no início da pandemia. A vacina ainda não estava disponível e Bridges teria que depender de seu sistema imunológico enfraquecido para vencer a doença.

“Eu estava bem perto de morrer. Os médicos ficavam me dizendo, ‘Jeff, você tem que lutar. Você não está lutando.’ Eu estava me rendendo. Eu estava pronto para ir. Eu estava dançando com minha mortalidade”, explicou o ator.

“Eu não tinha defesas. É isso que a quimioterapia faz – ela tira todo o seu sistema imunológico. Eu não tinha nada para lutar contra isso”, acrescentou. “COVID fez meu câncer parecer nada.”

Jeff Bridges retorna como ator em The Old Man, série que estreia ainda em 2022.

