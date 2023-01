Jenna Ortega, a Wandinha, já foi princesa da Disney

Atualmente, Jenna Ortega é conhecida por sua performance como Wandinha na Netflix. Além de protagonizar uma das séries mais populares dos últimos anos, a atriz dá um show em filmes como Pânico e X: A Marca da Morte. O que muitos fãs não sabem é que Jenna Ortega já foi uma princesa da Disney!

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, diz a sinopse de Wandinha.

Além de Jenna Ortega no papel principal, o elenco de Wandinha conta também com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorro), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trajetória de Jenna Ortega como uma princesa da Disney; confira!

Antes de Wandinha, Jenna Ortega interpretou princesa da Disney

Jenna Ortega, a protagonista de Wandinha, tem, atualmente, 20 anos. Ela nasceu em 27 de setembro de 2002, e começou sua carreira artística ainda na infância, com 9 anos de idade.

Nos seus primeiros projetos na TV, a atriz contou com papéis pequenos em séries como Rob e CSI: NY.

Eventualmente, Ortega ganhou fama mundial ao interpretar a versão mais jovem de Jane Villanueva, a protagonista da série Jane the Virgin.

Já em 2015, a atriz foi escalada em um dos papéis mais importantes de sua carreira: o da Princesa Isabel na série Elena de Avalor (na foto acima).

A personagem, apesar do nome, não tem qualquer relação com a Princesa Isabel do Brasil, a filha de Dom Pedro II que assinou a Lei Áurea.

Elena de Avalor estreou no Disney Channel em 2016. A produção animada, que introduz ao público a primeira princesa latina da Disney, tem Aimee Carrero (She-Ra e as Princesas do Poder) na voz da protagonista titular.

“Após salvar o reino mágico de Avalor dos planos de uma feiticeira maligna, Elena Castillo Flores deve aprender a governar como princesa coroada”, diz a sinopse de Elena de Avalor.

Na série animada, Jenna Ortega dubla a Princesa Isabel Castillo Flores, a irmã mais nova de Elena. Intrépida e genial, a personagem é uma inventora que está sempre disposta a ajudar no governo de Avalor.

Em uma entrevista, a Wandinha da Netflix falou sobre a importância de sua personagem na série do Disney Channel.

“Quando eu era criança, não tinha uma princesa da Disney com quem eu pudesse me identificar, e por isso, eu não conseguia me ver como uma princesa da Disney. Agora, as meninas já tem alguém que podem admirar. Me orgulho muito disso”, afirmou a atriz.

Elena de Avalor foi exibida entre 2016 e 2020, contando com 3 temporadas. A série também originou os especiais Elena of Avalor: Adventures in Vallestrella (2017) e Elena of Avalor: The Magic Within (2019).

Você pode conferir todos os episódios de Elena de Avalor no Disney+. Wandinha, por sua vez, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.