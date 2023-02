Jeremy Renner está em cadeira de rodas, revela atriz de Homem-Formiga 3

Evangeline Lilly, que interpreta a heroína titular de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, falou sobre o estado de saúde de Jeremy Renner. O ator do Gavião Arqueiro segue em recuperação após grave acidente sofrido no começo de 2023. A atriz revelou que ele está em cadeira de rodas atualmente.

Em entrevista ao Access Hollywood (via Variety), a intérprete da Vespa no MCU contou sobre a visita ao colega de Vingadores.

Continua depois da publicidade

“Ele estava em uma cadeira de rodas”, disse Lilly. “E quando fizemos Guerra ao Terror, ele era tão jovem e estava cheio de energia, e eu me lembro de ficar tão impressionada com ele'”.

“Ele se recuperou como ninguém. Eu entrei na casa dele e fiquei surpresa, ‘Por que você está se mexendo? O que está acontecendo?’. Eu esperava sentar ao lado de sua cama e segurar sua mão enquanto ele gemia de dor sem ser capaz de se mover. Ele estava se movimentando, rindo com seus amigos. É um milagre”, acrescentou a atriz de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

Ator quebrou mais de 30 ossos em acidente

Jeremy Renner revelou em uma publicação no Instagram que quebrou mais de 30 ossos no acidente com o arado de neve.

Juntamente com as informações, Renner postou em uma rede social uma foto sua fazendo alongamentos nas pernas enquanto faz fisioterapia em casa.

“Treinos matinais, resoluções mudaram neste ano novo em particular”, escreveu Renner.

“Quero agradecer a TODOS por suas mensagens e consideração por minha família e por mim. Muito amor e gratidão a todos vocês”, continuou o ator da Marvel. “Esses mais de 30 ossos quebrados vão se consertar, ficar mais fortes, assim como o amor e o vínculo com a família e os amigos se aprofundam”.

O ator está se recuperando em casa ao lado de sua família e já iniciou a fisioterapia.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.