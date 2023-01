Jeremy Renner levará dois anos para se recuperar de acidente, diz amigo

Jeremy Renner pode ter uma longa recuperação do grave acidente que sofreu há pouco tempo. Um amigo do ator revelou ao Radar Online que o astro da Marvel levará pelo menos dois anos para se recuperar de seus ferimentos.

O intérprete de Gavião Arqueiro no MCU usava uma máquina para retirar neve quando o equipamento o atropelou e passou por cima de uma de suas pernas.

Continua depois da publicidade

“É muito pior do que qualquer um imagina”, disse a fonte para a publicação, acrescentando que o ator está ciente de que “quase morreu”.

“Os médicos tendem a espaçar as cirurgias para dar tempo ao processo de cura natural do corpo, e esse é o caso aqui. O lado direito do peito de Jeremy foi esmagado e teve a parte superior do tronco colapsada. Ele também tinha um ferimento grave na cabeça que estava sangrando e uma lesão na perna”, finalizou o amigo de Renner.

Jeremy Renner também estrela a série Mayor of Kingstown, e recentemente a campanha de divulgação do filme removeu feridas do rosto de seu personagem em respeito ao estado de saúde do ator.

Jeremy Renner tirou uma foto no hospital após acidente

Jeremy Renner já está de volta em casa

Jeremy Renner está fora do hospital e de volta em casa depois que ele foi gravemente ferido em um acidente envolvendo limpa-neves.

O ator compartilhou a atualização no Twitter, escrevendo que ele foi capaz de assistir a estreia da segunda temporada de Mayor of Kingstown com sua família.

A atualização vem após mais de duas semanas de internação. Renner sofreu trauma torácico contuso e lesões ortopédicas depois de ser atropelado por um arado de neve em sua propriedade em Nevada no primeiro dia de 2023.

Ele foi transportado de avião para um hospital local e passou por uma cirurgia no dia seguinte, onde permaneceu em estado crítico, mas estável.

Mayor of Kingstown é exibido pelo Paramount+.

Sobre o autor Diego Almeida Adoro cinema e ver séries na Netflix