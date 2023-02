Jeremy Renner mostra vídeo na reabilitação, após acidente

Jeremy Renner segue no processo de recuperação, após o grave acidente que sofreu em janeiro de 2023. O ator do Gavião Arqueiro, agora, publicou um vídeo dele na reabilitação.

O ator tem sido muito aberto sobre sua recuperação e compartilhou muitas atualizações nas mídias sociais, incluindo postagens emocionais sobre sua jornada.

Muitos dos amigos e co-estrelas de Renner têm lhe desejado felicidades, incluindo Evangeline Lilly, a Vespa da Marvel, que o visitou recentemente e revelou que “ele está muito melhor” e “se recuperando incrivelmente”.

Neste fim de semana, Renner usou seus stories do Instagram para compartilhar vídeo sobre sua rotina de exercícios de reabilitação.

“Treino de estímulo elétrico e força muscular”, Renner legendou um vídeo com “Lady Madonna” dos Beatles tocando. O vídeo foi compartilhado por uma conta de fã de Jeremy Renner no Twitter.

— via Instagram Stories. pic.twitter.com/V9gq99J8zG — Jeremy Renner Net (@JRennerNet) February 19, 2023

Ator quebrou mais de 30 ossos em acidente

Jeremy Renner revelou em uma publicação no Instagram que quebrou mais de 30 ossos no acidente com o arado de neve.

Juntamente com as informações, Renner postou em uma rede social uma foto sua fazendo alongamentos nas pernas enquanto faz fisioterapia em casa.

“Treinos matinais, resoluções mudaram neste ano novo em particular”, escreveu Renner.

“Quero agradecer a TODOS por suas mensagens e consideração por minha família e por mim. Muito amor e gratidão a todos vocês”, continuou o ator da Marvel. “Esses mais de 30 ossos quebrados vão se consertar, ficar mais fortes, assim como o amor e o vínculo com a família e os amigos se aprofundam”.

O ator está se recuperando em casa ao lado de sua família e já iniciou a fisioterapia.

