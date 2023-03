Jeremy Renner pode parar de atuar após acidente

Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro nos filmes da Marvel, estaria pensando em encerrar a carreira após o grave acidente que sofreu no começo de 2023.

“Embora ele ame atuar, Hollywood não é mais prioridade para ele”, disse uma fonte próxima do ator ao Daily Mail.

“Jeremy acredita que sobreviveu ao acidente para usar seu alcance e realmente fazer mudanças no mundo”, acrescentou. “Ele está muito orgulhoso do trabalho que fez, mas o acidente realmente mostrou para ele que ele pode ajudar muito mais os outros”.

A fonte contou ainda que o ator está recebendo o apoio da filha de 9 anos e da mãe, que vai visitá-lo todos os fins de semana em sua mansão em Los Angeles.

Segundo a fonte, Renner “está focado apenas em sua recuperação e está fazendo reabilitação para aprender a andar de novo. Jeremy sabe que tem muita sorte de estar vivo. Cada dia é um pouco melhor do que o anterior e ele definitivamente está progredindo, mas o progresso é lento”, concluiu.

Recentemente, Jeremy Renner postou fotos da sua recuperação física e mental.

Ator quebrou mais de 30 ossos em acidente

Jeremy Renner revelou em uma publicação no Instagram que quebrou mais de 30 ossos no acidente com o arado de neve.

Juntamente com as informações, Renner postou em uma rede social uma foto sua fazendo alongamentos nas pernas enquanto faz fisioterapia em casa.

“Treinos matinais, resoluções mudaram neste ano novo em particular”, escreveu Renner.

“Quero agradecer a TODOS por suas mensagens e consideração por minha família e por mim. Muito amor e gratidão a todos vocês”, continuou o ator da Marvel. “Esses mais de 30 ossos quebrados vão se consertar, ficar mais fortes, assim como o amor e o vínculo com a família e os amigos se aprofundam”.

O ator está se recuperando em casa ao lado de sua família e já iniciou a fisioterapia.

