Jeremy Renner revela ter quebrado mais de 30 ossos em acidente

Jeremy Renner revelou em uma nova publicação no Instagram que quebrou mais de 30 ossos no acidente com o arado de neve. O ocorrido o deixou hospitalizado com trauma torácico contuso e lesões ortopédicas.

Juntamente com as informações, Renner postou uma foto sua fazendo alongamentos nas pernas enquanto faz fisioterapia em casa.

Continua depois da publicidade

“Treinos matinais, resoluções mudaram neste ano novo em particular”, escreveu Renner na legenda.

“Quero agradecer a TODOS por suas mensagens e consideração por minha família e por mim. Muito amor e gratidão a todos vocês”, continuou o ator da Marvel. “Esses mais de 30 ossos quebrados vão se consertar, ficar mais fortes, assim como o amor e o vínculo com a família e os amigos se aprofundam”.

Além dos filmes e séries da Marvel, Jeremy Renner também estrela a série Mayor of Kingstown, e recentemente a campanha de divulgação do filme removeu feridas do rosto de seu personagem em respeito ao estado de saúde do ator.

Veja a publicação do ator, abaixo.

Jeremy Renner já está de volta em casa

Jeremy Renner está fora do hospital e de volta em casa depois que ele foi gravemente ferido em um acidente envolvendo limpa-neves.

O ator compartilhou a atualização no Twitter, escrevendo que ele foi capaz de assistir a estreia da segunda temporada de Mayor of Kingstown com sua família.

A atualização vem após mais de duas semanas de internação. Renner sofreu trauma torácico contuso e lesões ortopédicas depois de ser atropelado por um arado de neve em sua propriedade em Nevada no primeiro dia de 2023.

Ele foi transportado de avião para um hospital local e passou por uma cirurgia no dia seguinte, onde permaneceu em estado crítico, mas estável.

Mayor of Kingstown é exibido pelo Paramount+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.