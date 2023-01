Jeremy Renner tentava salvar o sobrinho durante seu acidente

O ator Jeremy Renner, astro da Marvel, que acabou se acidentando no início deste ano com um limpa-neves, tentava salvar o sobrinho durante seu acidente.

Segundo a CNN, que conseguiu ter acesso ao relatório do incidente do Gabinete do Xerife do Condado de Washoe, foi revelado que o ator evitou o pior com seu familiar.

Renner impediu que seu sobrinho escorregasse e fosse puxado para baixo pela máquina, e com isso, o ator acabou ficando no lugar (via ScreenRant).

Ele não percebeu que o freio de estacionamento do veículo não estava engatado, justamente devido a um problema de mau funcionamento na luz indicadora do freio.

O astro tinha acaba de tirar a caminhonete do sobrinho que ficou presa na neve quando aconteceu seu acidente.

Astro viveu o Gavião Arqueiro na Marvel

Jeremy Renner revela ter quebrado mais de 30 ossos em acidente

Jeremy Renner revelou em uma nova publicação no Instagram que quebrou mais de 30 ossos no acidente com o arado de neve

Juntamente com as informações, Renner postou uma foto sua fazendo alongamentos nas pernas enquanto faz fisioterapia em casa.

“Treinos matinais, resoluções mudaram neste ano novo em particular”, escreveu Renner na legenda.

“Quero agradecer a TODOS por suas mensagens e consideração por minha família e por mim. Muito amor e gratidão a todos vocês”, continuou o ator da Marvel. “Esses mais de 30 ossos quebrados vão se consertar, ficar mais fortes, assim como o amor e o vínculo com a família e os amigos se aprofundam”.

O ator já está se recuperando em casa ao lado de sua família.

