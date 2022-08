Jô Soares morre aos 84 anos

O apresentador Jô Soares, conhecido nacionalmente por seus programas, morreu em São Paulo aos 84 anos.

José Eugênio Soares, mais conhecido como Jô Soares, morreu na madrugada desta sexta-feira (5) no Hospital Sírio-Libanês. A causa da morte não foi revelada (via Splash).

A informação foi revelada pela ex-esposa de Jô Soares, Flávia Pedras. O humorista foi internado no hospital no dia 28 de julho para tratar de uma pneumonia.

Flávia homenageou o ícone da TV brasileira, declarando seu amor eterno pelo ex-companheiro. Ela revelou que o funeral será apenas para a família e amigos próximos.

“Assim, aqueles que através dos seus mais de 60 anos de carreira tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida”, escreveu ela.

A vida de um cara apaixonado pelo país aonde nasceu e escolheu viver, para tentar transformar, através do riso, num lugar melhor”, continuou.

Uma grande carreira

Nascido em 16 de janeiro de 1938, Jô Soares se destacou ao longo da carreira como ator, diretor, humorista e apresentador.

Ele trabalhou em diversas emissoras como TV Globo, Record e SBT. Sua primeira passagem na Globo se deu em 1970, com o famoso programa Viva o Gordo.

Posteriormente, ele trabalhou no SBT levando o programa humorístico Viva o Gordo, e se destacou em Jô Onze e Meia. No anos 200, ele retornou à Globo para comandar o famoso Programa do Jô.

Além da TV, atuou em mais de 20 filmes e dirigiu diversas peças teatrais.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.