Johnny Depp comemora vitória contra Amber Heard: “A verdade nunca perece”

Foi informado nesta quarta-feira, 01 de junho, que o júri decidiu a favor de Johnny Depp no processo contra sua ex-esposa Amber Heard, a quem ele acusava de difamação após publicação de um artigo sobre violência doméstica em 2018.

Dada a vitória no tribunal, o ex-astro de Piratas do Caribe comemora através de seu porta-voz

“Há seis anos, minha vida, a vida dos meus filhos, a vida das pessoas mais próximas a mim e também a vida das pessoas que por muitos e muitos anos me apoiaram e acreditaram em mim foram mudadas para sempre. Tudo em um piscar de olhos.”

“Alegações falsas, muito sérias e criminais foram feitas a mim através da mídia, o que desencadeou uma enxurrada interminável de conteúdo odioso, embora nenhuma acusação tenha sido feita contra mim. Ele já havia viajado ao redor do mundo duas vezes em um nanossegundo e teve um impacto sísmico na minha vida e na minha carreira.”

“E seis anos depois, o júri me deu minha vida de volta. Estou verdadeiramente humilhado. Minha decisão de prosseguir com este caso, sabendo muito bem a altura dos obstáculos legais que eu enfrentaria e o inevitável espetáculo mundial em minha vida, só foi tomada após considerável reflexão.”

“Desde o início, o objetivo de trazer este caso era revelar a verdade, independentemente do resultado. Falar a verdade era algo que eu devia aos meus filhos e a todos aqueles que permaneceram firmes em seu apoio a mim. Sinto-me em paz sabendo que finalmente consegui isso.”

“Estou emocionado por todo o amor e pelo colossal apoio e bondade de todo o mundo. Espero que minha busca para que a verdade seja dita tenha ajudado outros, homens ou mulheres, que se encontraram na minha situação, e que aqueles que os apoiam nunca desistam. Também espero que a posição agora volte a ser inocente até que se prove a culpa, tanto nos tribunais quanto na mídia.”

“Desejo reconhecer o nobre trabalho do Juiz, dos jurados, da equipe do tribunal e dos xerifes que sacrificaram seu próprio tempo para chegar a este ponto, e à minha equipe jurídica diligente e inabalável que fez um trabalho extraordinário ao me ajudar a compartilhar a verdade.”

“O melhor ainda está por vir e um novo capítulo finalmente começou. Veritas numquam perit. A verdade nunca perece.”

