Jonathan Majors, da Marvel, é preso após ser acusado de agredir mulher

Jonathan Majors, intérprete do vilão Kang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, foi preso neste sábado (25) em Nova York. O ator é acusado de ter agredido uma mulher. As informações são do TMZ.

Outras acusações contra o ator são de estrangulamento e assédio. A vítima é uma mulher não identificada, que disse à polícia que o ator a atacou após uma discussão.

Segundo fontes do TMZ, a vítima estava com ferimentos na orelha e marcas no rosto. Por conta disso, o ator foi algemado e levado à delegacia, já que a policia considerou que havia provas suficientes para a prisão.

Representantes de Majors negam as acusações. “Ele não fez nada errado. Estamos ansiosos para limpar seu nome e esclarecer isso”, afirmaram.

Além de ter interpretado o vilão da Marvel, o ator também está no elenco do recém-lançado Creed 3.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.