Jonathan Majors, o Kang, perde agente e assessoria após ser preso

A agência de talentos Entertainment 360 abandonou Jonathan Majors, aponta o Deadline. A recente mudança do agente de longa data de Majors ocorre três semanas depois que o astro de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania foi alvo de acusações de violência doméstica na cidade de Nova York.

O término da relação de Majors com a agência foi devido a questões que envolvem o comportamento pessoal do ator, informa o veículo.

Os problemas de representação de Majors não param com a Entertainment 360. A empresa de relações públicas The Lede Company também iniciou uma ruptura com o ator da Marvel no último mês.

Como um elemento menor disso, Majors e a marca Valentino “concordaram mutuamente” que o ator não participaria do Met Gala deste ano como um de seus convidados.

Jonathan Majors como Kang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

“Sociopata” e “abusivo”

Majors foi preso em Manhattan por uma suposta violência doméstica. Ele foi acusado de agressão em terceiro grau, três acusações de tentativa de agressão em terceiro grau, uma acusação de assédio agravado em segundo grau e uma acusação de assédio em segundo grau.

O ator já foi liberado e vai responder as acusações fora da prisão.

Seu advogado contestou as alegações, dizendo que “Jonathan Majors é completamente inocente e provavelmente foi vítima de uma briga com uma mulher que ele conhece”. Sua advogada de defesa criminal, Priya Chaudhry, acrescentou: “Estamos rapidamente reunindo e apresentando evidências ao promotor com a expectativa de que todas as acusações sejam retiradas em breve”.

Jonathan Majors recentemente apareceu como o vilão Kang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, papel que já havia interpretado na série Loki, e também em Creed 3.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.