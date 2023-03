Jonathan Majors, o Kang, supostamente chamou a polícia antes de ser preso

Jonathan Majors, o Kang dos filmes e séries da Marvel, foi indiciado neste domingo (26) por acusações de agressão e assédio, de acordo com a promotoria de Manhattan, Nova York. No entanto, ele próprio teria chamado a polícia por preocupações acerca de sua parceira, que supostamente foi agredida.

De acordo com a ABC7 (via CBR), o ator ligou para o 911 por causa de suas preocupações em relação à sua parceira antes de Majors ser preso em 25 de março.

Segundo relatos, os policiais notaram marcas no corpo da mulher na chegada, o que, juntamente com suas acusações de violência, levaram à prisão do ator.

Na denúncia, a acusadora não identificada afirma que o réu “a golpeou no rosto com a mão aberta, causando dor substancial e uma laceração atrás da orelha”. Ela também afirma que Majors “colocou a mão no pescoço dela, causando hematomas e dores substanciais”.

Jonathan Majors como Kang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

“Sociopata” e “abusivo”

Majors foi preso no sábado em Manhattan por uma suposta violência doméstica. Ele foi acusado de agressão em terceiro grau, três acusações de tentativa de agressão em terceiro grau, uma acusação de assédio agravado em segundo grau e uma acusação de assédio em segundo grau.

O ator já foi liberado e vai responder as acusações fora da prisão.

Seu advogado contestou as alegações, dizendo que “Jonathan Majors é completamente inocente e provavelmente foi vítima de uma briga com uma mulher que ele conhece”. Sua advogada de defesa criminal, Priya Chaudhry, acrescentou: “Estamos rapidamente reunindo e apresentando evidências ao promotor com a expectativa de que todas as acusações sejam retiradas em breve”.

Jonathan Majors recentemente apareceu como o vilão Kang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, papel que já havia interpretado na série Loki, e também em Creed 3.

