Keanu Reeves não deveria estar vivo? Astro de Friends ataca ator de John Wick

A popularidade de Keanu Reeves parece estar causando inveja em alguns astros de Hollywood. O ator de John Wick e Matrix é um dos maiores nomes dos filmes de ação nos últimos anos.

Com John Wick 4 confirmado para estrear em 2023, e Constantine 2 em desenvolvimento, Reeves está prestes a revisitar dois de seus papéis icônicos no cinema.

Muito prestativo com os fãs e conquistando o público com seus trabalhos, o público reconhece seu esforço. Até mesmo a atriz Halle Berry chegou a elogiar a dedicação do ator.

Porém, não é assim com todos os outros astros, e um ator de Friends pensa que Keanu Reeves, o John Wick, não deveria estar vivo.

Ataque aleatório e totalmente gratuito

Em novos trechos de seu livro de memórias Matthew Perry comentou sobre a trágica morte de atores como River Phoenix, Chris Farley e Heath Ledger (via ScreenRant).

Enquanto ele lamentava pela perda dos amigos, Perry ataca aleatoriamente Reeves, e de forma gratuita, insinuando que ele não deveria estar vivo.

O astro não explica o motivo dos ataques, ou por que ele não gosta de Reeves, mas pode-se teorizar que há alguma inveja ou ciúmes no meio.

Reeves chegou a elogiar muito bem o irmão de Joaquin Phoenix, River, e considerou um amigo muito próximo do jovem astro de Indiana Jones e a Última Cruzada.

“River era um homem bonito, por dentro e por fora – bonito demais para este mundo, no fim das contas. Sempre parecem ser os caras realmente talentosos que caem”, escreveu ele.

“Por que é que pensadores originais como River Phoenix e Heath Ledger morrem, mas Keanu Reeves ainda anda entre nós? River era um ator melhor do que eu. Eu era mais engraçado. Mas certamente me mantive em nossas cenas – não é pouca coisa quando olho para trás décadas depois”, diz a citação do livro.

Perry ainda comentou sobre a doença de Farley, comparando com a sua, vendo que a do amigo era uma progressão muito mais rápida.

Ele voltou novamente a atacar Reeves ao ver Reeves próximo de Jennifer Aniston no camarim, e lamentou por ter que promover o filme Os Quase Heróis após Farley ter morrido.

“A doença dele [Farley] progrediu mais rápido do que a minha. Além disso, eu tinha um medo saudável da palavra ‘heroína’, um medo que não compartilhamos. Eu fiz um buraco na parede do camarim de Jennifer Aniston quando descobri Keanu Reeves anda entre nós”, comentou o astro.

“Eu tive que promover Os Quase Heróis duas semanas depois que ele morreu. Eu me peguei discutindo publicamente sua morte por drogas e álcool. Eu estava chapado o tempo todo”, concluiu ele.

O astro não chegou a responder os comentários ofensivos de Perry, que não parecem fazer sentido, visto que ambos nunca trabalharam juntos em tela.

Reeves vem crescendo no mercado cinematográfico com as famosas franquias Matrix e John Wick, esta última de modo mais especial.

O ator se tornou um nome em ascensão em Hollywood, e ele é tão amado por sua atuação quanto como sendo apenas uma pessoa normal.

Inúmeras histórias sobre a generosidade do ator circularam na internet, em uma época em que figuras públicas não costumam ligar para os fãs.

Apesar do comportamento problemático de alguns atores e atrizes, Reeves tenta se desvencilhar disso, e mostrar humildade com seus fãs e pessoas próximas dele.

Keanu Reeves retorna ao papel em John Wick 4, que estreia em 23 de março de 2023.

