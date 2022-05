Kevin Spacey é acusado de quatro casos de abuso sexual

Quase cinco anos após a primeira alegação de abuso ser feita contra Kevin Spacey, o ator de House of Cards e Seven, foi acusado formalmente em quatro acusações de abuso sexual no Reino Unido.

A decisão foi divulgada pela promotoria Crown Prosecution Service, do Reino Unido, que passou mais de um ano revisando o caso.

“O CPS autorizou acusações criminais contra Kevin Spacey, 62, por quatro acusações de agressão sexual contra três homens”, disse Rosemary Ainslie, chefe da Divisão de Crimes Especiais do CPS (via Variety).

“Ele também foi acusado de fazer uma pessoa se envolver em atividade sexual com penetração sem consentimento. As acusações seguem uma revisão das evidências reunidas pela Polícia Metropolitana em sua investigação”, continua o comunicado.

Em 2019, Kevin Spacey já havia sido questionado pela polícia nos EUA.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.