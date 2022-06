Kristen Stewart procura especialistas paranormais LGBT para nova série

Kristen Stewart está de volta ao universo sobrenatural: quase dez anos após o fim de Crepúsculo, onde viveu a humana Bella Swan apaixonada pelo vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson), a atriz agora se torna produtora executiva de uma série de caça-fantasmas.

No Instagram do The Casting Collective, Kristen Stewart divulgou que está em busca de verdadeiros especialistas paranormais da comunidade LGBTQIA+ para trabalhar na série.

Continua depois da publicidade

Confira o anúncio logo abaixo:

Como dito pela estrela no vídeo, ela trabalhará com os criadores e produtores por trás de programas como Queer Eye, Legendary e The Hyp neste programa de caça aos fantasmas que ela descreve como o “mais gay” de todos os tempos.

Para entrar no projeto, é obrigatório ter “experiência real com caça a fantasmas, investigação paranormal e psicometria sobrenatural”, como descreve o Cinema Blend.

O projeto ainda não tem nome ou previsão de estreia.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.