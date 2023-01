Lisa Marie Presley, filha de Elvis, morre aos 54 anos

A cantora Lisa Marie Presley, filha do astro do Rock, Elvis Presley, morreu nesta quinta-feira (12) aos 54 anos de idade.

Lisa Marie havia sido levadas às pressas para o hospital no início de quinta-feira, em Los Angeles. Sua morte foi confirmada por sua mãe Priscilla Presley, que divulgou um comunicado à Associated Press (via G1).

“É com coração pesado que eu devo compartilhar essa notícia devastadora que minha linda filha Lisa Marie nos deixou. Ela foi a mulher mais apaixonada, forte e amável que eu já conheci. Pedimos privacidade enquanto tentamos lidar com essa perda profunda. Obrigado pelo amor e pelas orações”, diz o comunicado.

Ela havia sido socorrida em sua casa, em Calabasas, no estado da Califórnia, após ter sofrido uma parada cardíaca.

Lisa e sua mãe foram ao Globo de Ouro na última terça-feira (10), e viram a vitória de Austin Butler, que viveu Elvis, na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama.

Quem é Lisa Marie Presley?

Com muitas semelhanças com seu pai, Lisa Marie Presley nasceu em Memphis, Tennessee, no ano de 1968, e é filha única de Elvis.

Ela tinha apenas 9 anos quando seu pai morreu aos 42 anos em 1977. Três anos depois, com a morte de seu avô e bisavó, Lisa Marie ficou como a única herdeira da propriedade de Presley.

Lisa Marie lançou três discos ao longo da carreira, entre 2003 e 2012, e conseguiu o quinto lugar da lista dos mais populares dos Estados Unidos.

A cantora também se casou quatro vezes, e teve relacionamentos com o cantor Michael Jackson e o ator Nicolas Cage.

Ainda em 2020, ela perdeu um de seus filhos, Benjamin Keough, que cometeu suicídio aos 27 anos. Ela deixa três filhas.

