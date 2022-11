Mãe de ex-Disney Bella Thorne deixa fãs babando em foto; veja

Bella Thorne é uma figura bastante polêmica. A ex-Disney ocasionalmente publica fotos provocadoras nas redes, além de contar com seu perfil no Only Fans, destinado a material adulto. Agora foi sua mãe quem chamou a atenção.

Em publicação no Instagram, Tamara Thorne divulgou uma foto de biquíni, revelando estar em forma, mesmo aos 50 anos de idade.

A foto foi curtida por mais de 4000 pessoas e muitos reagiram com emojis de fogo, ou de surpresa.

Assim como Bella Thorne, Tamara não demonstra vergonha em mostrar o próprio corpo.

Em outras fotos, nas quais mostra o rosto, ela também revela sua aparência jovial. Veja abaixo as publicações.

Semelhança da mãe e filha impressiona

Em publicação no Instagram, Tamara Thorne divulgou fotos e vídeos junto da filha, mostrando o quanto são parecidas.

O que realmente chamou a atenção é a semelhança entre as duas. Mesmo aos 50 anos, Tamara parece ser irmã de Bella Thorne.

“Espero que vocês tenham tido o melhor Natal. Ficamos tão mergulhadas nas atividades que esquecemos de tirar uma foto de todas juntas!”, escreveu Tamara Thorne na legenda da publicação.

“De qualquer forma foi um dia lindo. Um brinde para todas as pessoas em nossas vidas que não puderam celebrar conosco, mas amamos vocês e sentimos sua falta”, continuou a legenda.

De fato, mãe e filha são muito parecidas e parecem se dar bem juntas. Veja as fotos e o vídeo, abaixo.

