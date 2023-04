Matthew McConaughey e Woody Harrelson podem ser irmãos de verdade

Matthew McConaughey e Woody Harrelson já trabalharam juntos em True Detective e são amigos de longa data. Curiosamente, eles podem ser até mais que isso, visto que uma descoberta aponta que eles podem ser irmãos biológicos.

A dupla vai trabalhar junta anos depois de True Detective. Eles estrelarão uma nova comédia da Apple TV+, do criador David West Read.

Intitulada Brother from Another Mother, a série de 10 episódios será estrelada pelos atores como versões fictícias de si mesmos, enquanto eles trazem suas famílias sob o mesmo teto em um rancho no Texas.

Enquanto o título da série evoca a amizade da vida real de McConaughey e Harrelson ao longo de décadas, McConaughey deixou escapar em entrevista (via Variety) que ele está realmente questionando se Harrelson e ele são irmãos. Tudo decorre da revelação de que a mãe de McConaughey conhecia o pai de Harrelson, talvez intimamente.

“Na Grécia, há alguns anos, estávamos sentados conversando sobre o quão próximos nós e nossas famílias somos”, continuou McConaughey. “E minha mãe está lá, e ela diz: ‘Woody, eu conheci seu pai’. Todo mundo estava ciente das elipses que minha mãe deixou depois de ‘conheci’. Foi um C-O-N-H-E-C-I carregado.”

Astros investigaram possibilidade de serem irmãos

A revelação levou McConaughey a investigar a história de sua família. Ele disse: “Passamos a descompactar o que esse ‘conheci’ significava e fizemos algumas contas e descobrimos que o pai [de Harrelson] estava de licença ao mesmo tempo em que minha mãe e meu pai estavam em seu segundo divórcio. Depois, há possíveis lugares no oeste do Texas onde pode ter havido uma reunião, ou um encontro, ou um momento para se ‘conhecerem’.”

O ator, no entanto, revelou não ter feito um exame de DNA.

“Olha, é um pouco mais fácil para Woody dizer: ‘Vamos lá, vamos fazer [testes de DNA]’, porque qual é o risco para ele?” McConaughey disse. “É um pouco mais difícil para mim porque ele está me pedindo para ter a chance de dizer: ‘Espere um minuto, você está tentando me dizer que meu pai pode não ser meu pai depois de 53 anos acreditando nisso?'”.

