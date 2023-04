Matthew Perry vai remover insulto a Keanu Reeves de futuras edições de seu livro

Em seu livro de memórias lançado no ano passado, Matthew Perry, o Chandler de Friends, fala sobre luta contra o vício e início da fama que conquistou com a clássica sitcom. Mas em uma das passagens mais polêmicas, o ator faz referência a Keanu Reeves enquanto fala sobre a morte de celebridades.

Reeves é mencionado duas vezes no livro de memórias, enquanto Perry lamenta a morte de River Phoenix e do comediante Chris Farley, que morreram por overdose de drogas.

“River era um homem lindo, por dentro e por fora – lindo demais para este mundo”, escreveu Perry. “Parece que sempre são os caras realmente talentosos que caem. Por que pensadores originais como River Phoenix e Heath Ledger morrem, mas Keanu Reeves ainda caminha entre nós?”.

Em outro trecho, Perry relata sua reação à notícia da morte de Farley: “Eu fiz um buraco na parede do camarim de Jennifer Aniston quando descobri. E Keanu Reeves caminha entre nós”.

Agora, durante sua aparição no Festival de Livros de uma universidade da Califórnia (via EW) neste sábado, Matthew Perry reconheceu que “disse uma coisa estúpida” sobre Keanu Reeves.

“Foi uma coisa cruel de se fazer”, disse Perry ao público, revelando que as futuras edições do livro de memórias omitirão qualquer menção a Reeves. “Coloquei o nome dele porque moro na mesma rua. Pedi desculpas publicamente a ele. Qualquer versão futura do livro não terá o nome dele”.

Perry acrescentou que ainda não se desculpou pessoalmente com Reeves, mas afirmou: “Se eu encontrar o cara, pedirei desculpas. Foi simplesmente estúpido”.

Os trechos do livro chegaram às manchetes, levando Perry a pedir desculpas. “Na verdade, sou um grande fã de Keanu”, disse Perry em um comunicado na época. “Eu apenas escolhi um nome aleatório, erro meu. Peço desculpas. Eu deveria ter usado meu próprio nome”.

