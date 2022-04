Megan Fox viraliza após declarar que ela e o noivo bebem sangue um do outro

A atriz Megan Fox se tornou viral nas redes sociais após confirmar que ela e o noivo, Machine Gun Kelly, realmente bebem o sangue um do outro.

Em uma entrevista com a Glamour, Megan Fox disse que realmente acontece, embora não seja uma grande quantidade de sangue.

“Acho que beber o sangue um do outro pode confundir as pessoas. Alguns devem nos imaginar com taças como em Game of Thrones, bebendo o sangue um do outro.”

“São apenas algumas gotas. Mas, sim, nós consumimos o sangue um do outro de vez em quando.”

Revelações de Megan Fox

Megan Fox acrescentou que acredita que se tornou uma pessoa muito mais controlada depois que começou a participar de “rituais”.

“Estou muito mais controlada. Leio cartas de tarô, gosto de astrologia e faço todos os tipos de práticas metafísicas e meditações.”

“Também participo de rituais em luas novas e luas cheias. Todos esses tipos de coisas. Então, quando acontece, geralmente é uma passagem ou por algum motivo.”

“É tipo: ‘Vamos derramar algumas gotas de sangue para cada um beber.’ Quando está mais agitado e caótico, ele está disposto a simplesmente cortar o seu peito com vidro quebrado e dizer: ‘Leve a minha alma.'”

Quando questionada sobre essa última parte, Megan Fox esclareceu que nunca chegou a acontecer. Pelo menos não exatamente.

“Isso nunca aconteceu. Talvez não exatamente assim, mas uma versão disso aconteceu muitas vezes.”

No cinema, Megan Fox é conhecida por seu papel na franquia Transformers, embora tenha aparecido apenas em Transformers – O Filme e Transformers: A Vingança dos Derrotados.