Michael J. Fox desabafa em meio a preocupação com saúde: “Não vou chegar aos 80 anos”

Depois de 30 anos vivendo com a doença de Parkinson, Michael J. Fox, famoso por De Volta para o Futuro, desabafou sobre seus problemas de saúde.

A CBS Sunday Morning compartilhou recentemente uma prévia de sua entrevista com o astro de De Volta para o Futuro.

Ele falou abertamente sobre seus problemas de saúde com a apresentadora Jane Pauley, afirmando que seu Parkinson está “batendo na porta”.

“Parkinson está batendo na porta. Não vou mentir. Está ficando difícil. Cada dia é mais difícil. Mas, é assim que é”, disse o ator.

“Fiz uma cirurgia na coluna vertebral. Eu tinha um tumor na minha coluna. E foi benigno, mas atrapalhou minha caminhada. E então, eu comecei a quebrar coisas. Quebrei esse braço, e eu quebrei esse braço, quebrei esse cotovelo. Eu quebrei meu rosto. Quebrei a mão”, continuou Michael J. Fox.

“Você não morre de Parkinson. Você morre com Parkinson. Então eu tenho pensado sobre a mortalidade disso… Eu não vou chegar aos 80 anos”.

Michael J. Fox lida com Parkinson há anos

O diagnóstico de Parkinson de Fox foi revelado pela primeira vez durante seu trabalho na bem recebida comédia romântica Doc Hollywood, de 1991, onde ele exibiu sintomas iniciais como um dedo contraído e um ombro dolorido, embora principalmente o mantivesse em segredo do público, continuando com seu trabalho.

Fox finalmente veio a público com seu diagnóstico de Parkinson em 1998 e rapidamente se tornou um dos maiores rostos de Hollywood na pesquisa para procura de uma cura, formando sua própria fundação e levantando centenas de milhões de dólares com esse fim.

Apesar de não ter mais atuado em papéis principais nos anos seguintes, ele seguiu seu plano de continuar trabalhando, fazendo aparições em Scrubs, bem como Rescue Me, The Good Wife, e Curb Your Enthusiasm.

Seu maior trabalho nos anos seguintes ao seu diagnóstico foi o da sitcom da NBC The Michael J. Fox Show, vagamente inspirado por sua vida enquanto interpretava um âncora de notícias que tenta fazer um retorno à carreira quatro anos depois de se aposentar devido a um diagnóstico de Parkinson.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.