Mulher de Will Smith quer que marido e Chris Rock se reconciliem

Jada Pinkett Smith, atriz e empresária, é ainda uma das líderes do programa de debates Red Table Talk, ao lado de sua mãe, Adrienne Banfield-Norris, e de sua filha, Willow Smith.

O programa está no ar desde 2018 no Facebook Watch e, em seu episódio mais recente, as mulheres discutiram sobre alopecia. Jada Pinkett Smith aproveitou a situação para falar brevemente sobre o incidente do Oscar entre o seu marido, o ator Will Smith, e o comediante Chris Rock.

“Este é um Red Table Talk realmente importante sobre alopecia. Considerando o que passei com minha própria saúde e o que aconteceu no Oscar, milhares me contataram com suas histórias. Estou usando este momento para dar à nossa família de pessoas com alopecia a oportunidade de falar sobre como é ter essa condição e informar as pessoas sobre o que a alopecia realmente é”, começa a atriz.

“Agora, sobre a noite do Oscar, minha esperança mais profunda é que esses dois homens inteligentes e capazes tenham a oportunidade de se curar, conversar sobre isso e se reconciliar. Com o estado do mundo hoje, precisamos de ambos. E todos nós realmente precisamos uns dos outros mais do que nunca. Até então, Will e eu continuamos a fazer o que temos feito nos últimos 28 anos, e isso é continuar descobrindo essa coisa chamada vida juntos. Obrigado por me ouvirem.”

Confira o vídeo da entrevista:

Alopecia: The Devastating Impact The mother of 12-year-old Rio Allred, who suffered from Alopecia and took her own life after being relentlessly mocked and bullied, opens up about her daughter’s heart-crushing death. A woman who worked in the hair industry for more than a decade reveals her emotional Alopecia journey and why it’s more than “just hair.” A top hair surgeon breaks down the different types of Alopecia. A former NBA player speaks out about his hidden pain. Posted by Red Table Talk on Tuesday, May 31, 2022

No restante do episódio, as mulheres receberam convidados que compartilharam suas próprias histórias com a alopecia, e o assunto do Oscar não foi mais debatido no programa.

