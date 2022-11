Nicki Aycox, atriz de Supernatural, morre aos 47 anos

A atriz Nicki Aycox, conhecida por trabalhar na série Supernatural, da CW, faleceu aos 47 anos. Aycox morreu após ser diagnosticada com leucemia há mais de um ano.

Aycox interpretou Meg Masters na primeira e na quarta temporada da série, estrelada por Jensen Ackles e Jared Padelecki, que agora recebeu um prelúdio.

Segundo o CBR, a informação foi revelada pela cunhada da atriz, Susan Raab Ceklosky, que lamentou a morte de Aycox no Facebook.

“Minha cunhada linda, inteligente, feroz, incrivelmente talentosa e amorosa, Nicki Aycox Raab, faleceu ontem com meu irmão, Matt Raab, ao seu lado”, escreveu ela.

“Nicki e Matt tiveram uma vida maravilhosa juntos na Califórnia. Ela era definitivamente uma lutadora e todos que a conheciam a amavam”, concluiu.

Atriz também é conhecida por Olhos Famintos 2

Além de viver Meg Masters em Supernatural, Aycox é conhecida por Olhos Famintos 2, a sequência do filme de terror de baixo orçamento.

Aycox também interpretou Chastity Raines na série Arquivo X, e Kate Westwood em Law & Order, papéis recorrentes nas produções.

No entanto, a atriz estava afastada há alguns anos do cinema e da TV, com seu último projeto tendo sido o filme Dead on Campus, em 2014.

Em sua biografia no Instagram, Aycox já se dizia uma ex-atriz, e que estava lutando contra uma leucemia e prestes a fazer o segundo transplante de células-tronco.

Supernatural está disponível na HBO Max.

