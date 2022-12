Nicolas Cage achava que era um alienígena

Aparentemente, Nicolas Cage acreditava ser um alienígena quando era criança. O astro disse durante uma entrevista que seu pai lhe disse quando criança que ele era “um alienígena”. Infelizmente, o ator interpretou isso literalmente.

Cage assumiu que ele realmente não era um pessoa normal da Terra. Aparentemente, isso levou a uma interação muito engraçada com um médico na primeira vez que ele soube que tinha “órgãos normais e um esqueleto normal”.

Aparentemente, a ideia de que ele era um alienígena parecia plausível para Cage, porque ele tinha muita dificuldade em se conectar com outras pessoas.

Confira, abaixo, o que Nicolas Cage disse sobre acreditar ser um alienígena e sobre como isso o levou a seguir carreira de ator.

Por que Nicolas Cage decidiu ser ator

Na entrevista, Nicolas Cage conta sua dificuldade em se conectar com as pessoas o levou a seguir a carreira de ator.

“Fiquei chocado no dia em que fui ao consultório médico quando criança e descobri que tinha órgãos normais e um esqueleto normal”, disse Cage ao Rampstyle. “Eu tinha certeza de que era de outro planeta”.

“Tinha dificuldades em me conectar com as pessoas”, acrescentou Cage. “Quando vi David Bowie em O Homem Que Caiu na Terra, percebi que precisava fazer algo, então me tornei ator”.

Cage interpretou recentemente uma versão exagerada de si mesmo em O Peso do Talento.

Nos últimos anos, ele participou de alguns filmes verdadeiramente excêntricos como Mandy e Pig em uma carreira repleta de sucessos.

Guilherme Coral