Nicole Kidman é cortada de homenagem à carreira de Tom Cruise em Cannes

Na última quarta-feira, 18, o Festival de Cinema de Cannes preparou e projetou uma montagem em homenagem à vida e obra de Tom Cruise, mas deixou de fora um elemento importante de sua história: Nicole Kidman.

Segundo o site Variety, o vídeo tinha cerca de 10 minutos de destaques da vida de Tom Cruise, de 59 anos, que foi convidado especial do evento para receber a homenagem na semana de estreia de seu novo filme, Top Gun: Maverick.

Nicole Kidman desaparecida da carreira de Tom Cruise destaca montagem em Cannes, segundo relatos

Os três filmes que Cruise e Kidman fizeram juntos (Dias de Trovão, Um Sonho Distante e De Olhos Bem Fechados) foram apresentados no vídeo, mas toda participação de Kidman foi cortada, ainda que eles estivessem juntos na época em que os longas foram filmados.

E parece que Tom Cruise percebeu o corte já que, segundo a Variety, não deixou de citá-la no evento masterclass que rolou após a exibição do vídeo, quando falou sobre De Olhos Bem Fechados e que, enste projeto, Kubrick, Nic e ele trabalharam juntos para encontrar o tom certo à história.

Cruise e Kidman se casaram em 1990 e o ator pediu o divórcio em 2001.

No entanto, Kidman parece relutando em falar sobre seu ex: em entrevista para a New York Magazine, em 2018, Kidman disse falar sobre seu casamento com Cruise porque “quase parece desrespeitoso” com seu atual marido, Keith Urban, com quem é casa desde 2006 e têm dois filhos juntos.

