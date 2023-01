Noah Schnapp, o Will de Stranger Things, revela ser gay

O astro de Stranger Things, Noah Schnapp, que interpreta o Will na série, revelou ser gay durante um vídeo no TikTok.

Na quinta-feira (5), Schnapp gravou um vídeo em sua conta oficial, e fez uma referência à sexualidade de Will, que é gay na série da Netflix.

A legenda dizia “acho que sou mais parecido com Will do que pensava”, indicando que o próprio ator também era gay (via ComicBook).

O astro de 18 anos, que também estrelou O Halloween do Hubie, revelou ter ficado com medo por nunca ter contado aos seus pais e amigos. No entanto, quando contou, seus pais e amigos diziam que já sabiam.

“Quando finalmente contei a meus amigos e familiares que era gay depois de ficar com medo no armário por 18 anos e tudo o que eles disseram foi ‘nós sabemos'”, disse ele.

Will finalmente vai ter o que merece na temporada final, diz ator

Em uma entrevista recente à Forbes, Noah Schnapp, que interpreta Will Byers, revelou que está muito animado com o que está por vir no futuro de Stranger Things.

Ele afirmou que achou “eles fizeram um ótimo trabalho com o personagem de Will” e também sugeriu o final perfeito para Stranger Things, afirmando que “a história começou com Will e terminará com Will”. Embora não revelem nada explicitamente, os comentários de Schnapp sugerem uma reviravolta interessante para Will Byers.

Na quarta temporada de Stranger Things, já disponível na Netflix, Eleven se muda com a Família Byers para a Califórnia. Em um novo cenário, a personagem tenta lidar com a perda de seus poderes, eliminados durante a batalha final contra o Devorador de Mentes.

Enquanto a quinta (e última) temporada de Stranger Things não estreia na Netflix, veja, abaixo, o que um diretor falou sobre o final da série.

Enquanto a reta final de Stranger Things não estreia na Netflix, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

