Noiva quebra o silêncio e fala pela 1ª vez sobre morte de Ray Liotta

Ray Liotta, de Os Bons Companheiros, faleceu aos 67 anos na última semana enquanto dormia. Ele estava na República Dominicana gravando seu novo filme, Dangerous Waters.

Sua noiva Jacy Nittolo publicou uma emocionante homenagem em seu perfil no Instagram. Compartilhando uma foto fofa do casal, ela escreveu na legenda:

“Minha vida nos últimos dois anos não foi nada além de verdadeiramente mágica. Ray e eu compartilhamos um amor profundo que guardarei em meu coração para sempre. Rimos diariamente e éramos inseparáveis. A química foi selvagem da melhor maneira. Ele era tudo no mundo para mim e não conseguíamos ter cansar um do outro. O tipo de amor verdadeiro com o qual se sonha.”

“Ele era a pessoa mais bonita por dentro e por fora que eu já conheci… e mesmo isso é um eufemismo.”

Confira a publicação logo abaixo:

Descanse em paz, Ray Liotta!

