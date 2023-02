Novo namoro de Leonardo DiCaprio é problemático e The Last of Us prova isso

Leonardo DiCaprio tem a (má) fama de namorar mulheres muito mais jovens que ele. Rumores apontam que ele está namorando a modelo Eden Polani e fãs de The Last of Us apontaram o problema nesse relacionamento.

DiCaprio tem 48 anos e sua suposta namorada, Eden Polani, tem 19 anos, uma diferença etária gritante, e fãs de The Last of Us usaram a série da HBO para demonstrar isso.

As pessoas apontaram as idades das estrelas principais do programa, Pedro Pascal (47 anos) e Bella Ramsey (19 anos), praticamente as mesmas de DiCaprio e sua suposta nova namorada.

“Apenas para algum contexto, esses dois têm as mesmas idades de Leonardo DiCaprio e sua nova namorada”, apontou uma pessoa.

“Percebi algo sobre AQUELA diferença de idades”, disse outra.

“Leonardo Dicaprio e sua nova namorada têm a mesma diferença de idade que Pedro Pascal e Bella Ramsey de The Last of Us. Bem problemático”, disse mais uma pessoa.

A suposta nova namorada de DiCaprio pode ser vista abaixo.

Mais sobre The Last of Us

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, para 97%, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.