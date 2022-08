O real motivo por que Arnold Schwarzenegger deixou o fisiculturismo pela atuação

Arnold Schwarzenegger é um dos ex-fisiculturistas mais famosos de todos os tempos e posteriormente se tornou um ícone do cinema de ação. Agora vamos ver exatamente o porquê dele ter largado uma carreira pela outra.

Antes do austríaco imigrasse para os EUA e fizesse seu nome em Hollywood, ele era a pessoa mais jovem a ganhar o título de Sr. Universo aos 20 anos.

Ele então ganhou o título mais cinco vezes, além de ganhar sete títulos do Mr. Olympia, todos os quais garantiram seu status como atleta e fisiculturista de renome mundial nas décadas de 1960 e 1970.

Ele começou sua carreira de ator depois de se mudar para os EUA em 1968, e seu primeiro papel foi no filme de 1970, Hercules em Nova York.

Não foi até 1982, no entanto, que o papel de protagonista em Conan, o Bárbaro, abriu caminho para Schwarzenegger se tornar o Exterminador do Futuro em 1984.

Dali em diante, o lugar de Arnold na história cinematográfica foi cimentada, e não havia como olhar de volta.

O plano de Arnold Schwarzenegger

O que é tão notável sobre a transição de Arnold de fisiculturista para ator mundialmente famoso é que sempre foi seu plano.

As carreiras bem diferentes estavam intrinsecamente ligadas em sua mente desde que era jovem. Crescer em uma devastada e empobrecida Áustria pós-Segunda Guerra Mundial o fez ansiar por uma vida melhor, e quando adolescente, ele fixou sua mente em como construir uma para si mesmo.

Em um discurso de 2001 em Sacramento, Califórnia (via Schwarzenegger ), Arnold revelou seu caminho imaginado de fisiculturista a ator:

“Meu próprio plano se formou quando eu tinha 14 anos… Um dia, vi uma revista na vitrine de uma loja. A capa mostrava um homem musculoso em uma antiga fantasia de guerreiro… Dizia: ‘Mr. Universo agora estrelando o filme de Hércules'”.

“Descobri que Hércules era um cara inglês, que ganhou o título de Mr. Universo no fisiculturismo, e transformou isso em uma carreira no cinema…. Bingo! Eu tinha meu modelo! Se ele conseguiu, eu também consigo! Eu ganharia o Mr. Universo. Eu me tornaria uma estrela de cinema. Eu ficaria rico. Um, dois, três – bing, bang, bum! Encontrei minha paixão. Consegui meu objetivo”.

Embora sua transição de fisiculturista para ator parecesse tão improvável quanto agora, ele desafiou as probabilidades e abriu caminho para a vida e a carreira que desejava.

