Olivia Newton-John, estrela de Grease, morre aos 73 anos

Olivia Newton-John, mais conhecida pelos seus papéis em Grease: Nos Tempos da Brilhantina e Xanadu, faleceu aos 73 anos.

A triste notícia foi compartilhada pelo marido da atriz e cantora, John Easterling, que publicou um texto na página oficial no Facebook dela, escrevendo:

Continua depois da publicidade

“Dame Olivia Newton-John (73) faleceu pacificamente em seu rancho no sul da Califórnia esta manhã, cercada por familiares e amigos. Pedimos que todos respeitem a privacidade da família durante este período muito difícil”.

A causa da morte não foi divulgada, mas Newton-John foi diagnosticada com câncer de mama, que surgiu pela terceira vez em 2017.

“Olivia é um símbolo de triunfos e esperança há mais de 30 anos compartilhando sua batalha contra o câncer de mama. Sua inspiração de cura e experiência pioneira com plantas medicinais continua com o Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicado à pesquisa de plantas medicinais e câncer”, escreveu o marido.

Seu colega de elenco de Grease e parceiro de dueto John Travolta foi rápido em fazer uma homenagem nas mídias sociais.

“Minha querida Olivia, você fez todas as nossas vidas muito melhores”, escreveu ele. “Seu impacto foi incrível. Eu te amo muito. Nos veremos na estrada e estaremos todos juntos novamente. Seu desde o momento em que te vi e para sempre! Seu Danny, seu John!”.

Carreira de sucesso

Originalmente colocada como vocalista country, ela rapidamente conquistou as paradas pop com uma sucessão de música. Embora os sucessos tenham se esgotado no início dos anos 1990, ela permaneceu uma artista querida no novo milênio, com uma base de fãs duradoura sustentada pela contínua popularidade de Grease.

Nos últimos anos, ela falou sobre sua atitude aparentemente otimista, mesmo quando o câncer voltou depois que ela já havia se livrado da doença.

“Eu estou feliz. Estou com sorte. Sou grata. Tenho muito pelo que viver. E pretendo continuar vivendo isso”, disse ela a Gayle King em entrevista ao CBS This Morning, realizado em seu rancho na Califórnia em 2019 (via Variety).

Ao todo, Olivia Newton-John contava com mais de 80 créditos em filmes, videoclipes e séries e, além de Grease e Xanadu, estrelou Embalos a Dois.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.