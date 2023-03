Onde estavam Will Smith e Chris Rock no Oscar 2023

O Oscar 2023 seguiu sem escândalos, apenas alguns momentos hilários com Hugh Grant e outros acontecimentos pequenos. A sombra do Oscar 2022 permanece e, dito isso, fica a questão: onde estavam Chris Rock e Will Smith durante o evento?

Felizmente, sabemos onde estavam os dois artistas que fizeram parte de um dos tapas mais famosos da história.

Continua depois da publicidade

Smith foi com a esposa e a sogra em uma apresentação de Jay Shetty, dito guru do bem-estar. O evento ocorreu em Los Angeles, tal qual o Oscar.

Chris Rock, por sua vez, foi a uma festa da Vanity Fair em Miami, conforme o Daily Mail. A festa começou antes e terminou depois do Oscar 2023.

Recentemente, o comediante detonou Will Smith em especial da Netflix. Rock soltou o verbo sobre Smith e sua família.

Chris Rock faz peças de stand-up

