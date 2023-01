Pamela Anderson faz acusações polêmicas contra Tim Allen e Stallone na Netflix

O documentário Pamela Anderson: Uma História de Amor acaba de estrear na Netflix. O filme faz um ótimo trabalho ao caracterizar a icônica atriz muito além do rótulo de “símbolo sexual”. O longa estreia na plataforma junto com o lançamento do livro de memórias da atriz – no qual Anderson faz acusações contundentes contra Tim Allen e Stallone.

“Mostrando vídeos e diários pessoais, Pamela Anderson fala sobre a ascensão à fama, os romances turbulentos e o escândalo da sex tape”, afirma a sinopse oficial de Pamela Anderson: Uma História de Amor.

Com o lançamento do documentário, junto com a série Pam & Tommy, tem início a “renascença de Pamela Anderson”, onde a sociedade reflete sobre a maneira problemática, machista e abusiva que tratou a atriz no auge de sua carreira.

Mostramos abaixo as acusações que Pamela Anderson faz sobre Tim Allen e Sylvester Stallone em seu novo livro; confira!

Pamela Anderson revela assédio de Tim Allen e Stallone em seu novo livro e filme

Em meio à estreia do documentário Pamela Anderson: Uma História de Amor na Netflix, a atriz celebra o lançamento de “Love, Pamela”, seu novo livro de memórias que chega às lojas com a marca da editora HarperCollins.

O livro traz revelações surpreendentes sobre a carreira da atriz nos anos 90. No livro, Pamela Anderson revela ter sido assediada por Tim Allen, Sylvester Stallone e outros astros de Hollywood.

De acordo com a atriz, Tim Allen (conhecido por dar voz a Buzz Lightyear na franquia Toy Story) a assediou no set da série Home Improvement, exibida entre 1991 e 1999.

“Ele ficou completamente nu, e disse que isso era justo pois já havia me visto nua. ‘Agora, estamos quites’, disse ele. Eu ri, mas por desconforto”, desabafou a atriz.

Tim Allen negou a acusação. Já no documentário da Netflix, a atriz revela ter recebido uma “proposta indecente” de Sylvester Stallone, também nos anos 90.

“Ele me ofereceu um apartamento e um Porsche para ser sua ‘garota número 1’. Perguntei: ‘Isso significa que também existe uma garota Número 2?’”, comentou a atriz.

O advogado de Stallone, em uma nota oficial à imprensa, também negou o relato de Pamela Anderson.

Ryan White, o diretor de Pamela Anderson: Uma História de Amor, por outro lado, afirmou acreditar piamente nas declarações da atriz.

“É claro que eu acredito nela! Ela é extremamente honesta sobre tudo – desde suas próprias falhas até os erros dos outros. Esse é o objetivo do nosso projeto. Ela disse: ‘Passei muito tempo protegendo os outros, e agora, tento não fazer mais isso’”, explicou o cineasta.

Você já pode conferir o documentário Pamela Anderson: Uma História de Amor na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli