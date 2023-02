Penn Badgley, astro de Você, teve que ser ressuscitado várias vezes

Na série Você, sucesso na Netflix, Penn Badgley interpreta o psicopata Joe, um cara sinistro e responsável por vários assassinatos. Na vida real, o ator também encarou a morte de frente – mas de maneira bem diferente de seu personagem. Na verdade, Penn Badgley teve que ser ressuscitado várias vezes!

“Joe recomeça a vida em Londres com a promessa de enterrar o passado e ser uma pessoa melhor. Mas a estrada para a redenção é tortuosa, e logo surge uma nova obsessão”, diz a sinopse oficial da 4ª temporada de Você.

Além de Penn Badgley (Gossip Girl) como o protagonista Joe Goldberg, a 4ª temporada de Você conta com Tati Gabrielle (O Mundo Sombrio de Sabrina) e Lukas Gage (The White Lotus) no elenco.

Mostramos abaixo porque, muito antes do lançamento de Você, Penn Badgley precisou ser ressuscitado várias vezes; confira! (via TheThings)

Antes de Você, Penn Badgley passou por maus bocados na infância

Com Penn Badgley no papel principal, a 4ª temporada de Você não demorou a se tornar um grande sucesso na Netflix.

Atualmente, Você é a série mais assistida da plataforma, superando hits como Wandinha, Carinha de Anjo e Chiquititas.

Em uma entrevista recente, Penn Badgley fez uma revelação chocante sobre sua infância. O ator disse ter nascido de maneira prematura, com uma condição médica que quase levou ao óbito.

Hoje em dia com 36 anos, Penn Badgley discutiu o assunto em um episódio recente do podcast HypochondriActor, que é apresentado por Sean Hayes e pela Dra. Priyanka Wali.

Devido a essa condição médica (a qual o astro de Você não revelou o nome), Penn Badgley veio ao mundo com apenas 32 semanas de gestação, 2 meses antes do planejado.

Essa condição fez o astro de Você passar grande parte do primeiro ano de vida internado. No hospital, o ator também precisou ser ressuscitado várias vezes.

“Meu primeiro ano, pelo menos algumas semanas, foi só na UTI. Meu coração e meu pulmão paravam várias vezes durante o dia. Minha mãe teve que aprender a me ressuscitar visceralmente, já que esses órgãos simplesmente paravam de funcionar múltiplas vezes”, explicou o ator.

No podcast, o ator não conseguiu explicar muito bem a natureza dessa condição, mas ao que tudo indica, ele sofria com uma desordem chamada “apneia prematura”.

Os bebês com essa condição simplesmente “se esquecem” de respirar por 20 segundos ou mais. Na UTI, os recém-nascidos são tratados com cafeína, já que a substância os estimula a sempre lembrar da respiração.

De acordo com o site TheThings, apesar das declarações do ator, Penn Badgley não “morreu” ou “teve que ser ressuscitado” na infância. Na verdade, ele apenas se esqueceu de respirar em alguns momentos.

Quando isso acontece, o bebê não precisa ser “ressuscitado” de forma brusca – um simples toque é suficiente para acordá-lo e fazê-lo voltar a respirar.

Além do astro de Você, várias outras estrelas de Hollywood (e do mundo da música) nasceram de maneira prematura. A lista inclui Stevie Wonder, Sidney Poitier, Michael J. Fox e muitos outros.

Por outro lado, muitas celebridades também tiveram bebês prematuros – como Beyoncé, Anna Faris, Chris Pratt, Celine Dion, Nick Jonas, Priyanka Chopra, Zoe Saldana, Julia Roberts, Angelina Jolie e Brad Pitt.

A primeira parte da 4ª temporada de Você está disponível na Netflix.

