Privilegiado? Tom Hanks comenta polêmica dos “nepo-babies” em Hollywood

A polêmica dos “nepo-babies” em Hollywood tem dado o que falar e a cada famoso que se manifesta sobre o assunto, mais lenha é colocada na fogueira. Agora foi a vez de Tom Hanks falar sobre isso.

Tudo começou quando a revista New York publicou uma capa com os principais “nepo-babies” de Hollywood, basicamente filhos de famosos ligados à indústria, que invariavelmente usaram as famas dos pais para ascender ao estrelado.

Continua depois da publicidade

Isso levantou um interessante debate sobre o papel do nepotismo na indústria do entretenimento.

Em uma nova entrevista, o premiado ator Tom Hanks reconhece que o privilégio existe, mas também o descarta como não relevantes para a cultura geral da indústria do entretenimento.

Hanks chama Hollywood de “negócio familiar”, comparando a outros negócios administrados por famílias e diz que, no final das contas, ainda é o talento que vencerá no final, porque não importa quem você é, se você não é bom no seu trabalho.

Tom Hanks diz que privilégio leva até à porta

Tom Hanks está atualmente promovendo O Pior Vizinho do Mundo, no qual ele estrela ao lado de seu filho Truman. Outro filho de Hanks, Colin, também atua em Hollywood de forma consistente desde os anos 1990.

“Olha, este é um negócio de família” , disse Hanks ao The Sun. “É isso que fazemos desde sempre. É nisso que todos os nossos filhos cresceram. Se fôssemos uma empresa de suprimentos de encanamento ou se administrássemos a floricultura na rua, toda a família estaria investindo tempo em algum momento, mesmo que fosse apenas no final do ano”.

Dito isso, ele afirma que, em última análise, ter conexões apenas leva você à porta e que todos precisam conquistar seu lugar à mesa se quiserem ter sucesso a longo prazo.

“O que não muda, não importa o que aconteça, não importa qual seja o seu sobrenome, é se funciona ou não. Esse é o problema sempre que qualquer um de nós sai e tenta contar uma nova história ou criar algo que tenha um começo e um meio e um fim. Não importa quais sejam nossos sobrenomes. Temos que fazer o trabalho para tornar isso uma experiência verdadeira e autêntica para o público”.

Para crédito de Hanks, seus próprios filhos parecem uma evidência de que há alguma credibilidade em seus comentários. Afinal, sua filha Elizabeth começou em Hollywood alguns anos antes de Colin, mas nunca chegou ao estrelato e raramente trabalha em grandes projetos.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.