Quem é Giulia Be, atriz de Depois do Universo

O filme Depois do Universo, novo sucesso da Netflix que ocupa a quarta posição no top 10, apresentou o astro da Marvel, Henry Zaga, e a atriz e cantora Giulia Be.

Porém, poucas pessoas conhecem sobre a cantora e protagonista do longa-metragem. Por conta disso, vamos apresentar tudo sobre a nova estrela da Netflix.

“O novo filme de drama romântico acompanha a talentosa pianista Nina, que precisa superar os desafios de lidar com o lúpus, uma doença autoimune que pode atacar qualquer parte do corpo – o rim, no caso dela”, começa a sinopse oficial.

“A jovem é surpreendida por uma forte conexão com Gabriel, um dos médicos da equipe que a atende, que irá ajudá-la a superar suas inseguranças na luta para tocar nos palcos junto a uma grande orquestra de São Paulo”, continua a sinopse.

Além de Giulia Be e Henrique Zaga, o elenco de Depois do Universo conta com João Miguel, Othon Bastos, Rita Assemany, Leo Bahia, Viviane Araújo, Isabel Fillardis e Denise Del Vecchio.

Uma cantora e compositora de sucesso

Giulia Bourguignon Marinho, de 23 anos, nasceu no Rio de Janeiro, e utiliza Giulia Be como seu nome artístico, seguindo a onde de outros artistas.

A paixão pela música começou cedo, começando a tocar piano aos seis anos e compondo músicas desde os oito anos de idade.

No entanto, foi durante o Rock In Rio, em 2017, que ela decidiu mergulhar de vez na ideia de seguir carreira como uma cantora e compositora.

Junto de uma amiga, Giulia Be foi ao camarim da banda Maroon 5 para tirar uma foto, e chegou a cantar a música “She Will Be Loved” com os membros da banda.

Após ser elogiada pelo guitarrista Mickey Madden por sua voz, ela decidiu largar a faculdade de Direito para seguir carreira musical.

No mesmo ano, Giulia Be começou a fazer covers em seu canal no YouTube, e acabou ganhando destaque após cantar “Deixe-Me Ir”, do grupo 1Kilo.

Em 2018, Giulia Be assinou com a Warner Music, e colaborou com o DJ Zerb no single “With You”. No ano seguinte, ela lançou “Too Bad”, que em pouco tempo, entrou para a trilha sonora de O Sétimo Guardião, novela da Globo.

O sucesso da música foi tão grande que chegou a entrar para o top 50 do Spotify no mundo todo. Sua segunda música, “Chega”, lançada no mesmo ano, foi a primeira cantada em português.

Em 2019, ela chegou a se apresentar no Rock in Rio ao lado de Projota e Vitão. Giulia Be ainda lançou a música “Menina Solta”, que no mesmo ano, foi para o top 10 do Spotify no Brasil. Posteriormente, ela gravou uma versão em espanhol com o nome de “Chiquita Suelta”.

Quase um ano depois, o disco de Giulia Be com a música “Menina Solta” conquistou o certificado de platina no Brasil, mais tarde vendo sua música ser tocada durante a novela Amor sem Igual, da RecordTV.

Outras canções de sucesso surgiram em 2020, como “Não Era Amor” e “Solta”. Em 2021, a artista foi indicada ao Grammy Latino na categoria de melhor artista revelação.

O filme Depois do Universo é sua entrada em projetos audiovisuais, sendo este o primeiro papel de sua carreira.

Depois do Universo está disponível na Netflix.

