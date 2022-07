Querido astro de Stranger Things tem impressionante emprego secundário

Joe Keery conquistou os fãs da Netflix ao aparecer como Steve em Stranger Things. O que nem todos sabem é que ele tem um emprego secundário, além de ser ator.

Nas quatro temporadas, Keery interpretou Steve Harrington. Depois que ele é apresentado como um típico atleta do ensino médio – e o interesse amoroso inadequado de Nancy – na primeira temporada, Steve evolui lentamente para um personagem compassivo, uma figura de irmão mais velho para muitos dos personagens mais jovens.

Além disso, na quarta temporada, ficou claro que Steve é ​​um dos personagens principais de Stranger Things, e ele está presente e é integral para todo o drama sobrenatural que ocorre. Definitivamente, terá um grande papel na quinta temporada.

Keery também explorou outros projetos de atuação fora de Stranger Things. Em 2020, ele estrelou o filme de terror e comédia Spree, antes de desempenhar um papel coadjuvante em Free Guy: Assumindo o Controle, estrelado por Ryan Reynolds.

Mas ele não concentra toda sua energia em atuar. Na verdade, ele tem um trabalho paralelo que você pode não saber sobre.

A carreira musical de Joe Keery

Quando não está atuando, Joe Keery pode ser encontrado fazendo música. Quando Stranger Things foi lançado pela primeira vez em 2016, Keery estava em uma banda chamada Post Animal.

Ele falou sobre a banda extensivamente em uma entrevista de outubro de 2016, para a revista Coup de Main , observando que o grupo estava trabalhando em um novo álbum.

Esse álbum de estúdio, When I Think of You in a Castle, foi lançado em 2018. No entanto, em 2019, Keery revelou à Bustle que não estaria mais em turnê com o Post Animal, citando seus compromissos de atuação como motivo para não poder se dedicar tanto à banda.

Houve também outra razão para a decisão de Keery de se afastar da banda. Ele disse a Bustle:

“É importante dissociar Steve de Stranger Things da banda, porque acho que isso acabará os prejudicando. Esses caras são músicos tão talentosos e estão fazendo um nome para si mesmos e não está necessariamente associado a Stranger Things”.

Desde que deixou o Post Animal, Keery continuou buscando música através de um projeto solo chamado Djo. Como Djo, Keery lançou seu primeiro álbum de estúdio, Twenty Twenty, em 2019, e anunciou recentemente seu próximo álbum, Decide.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix.

