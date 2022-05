Ray Liotta, de Os Bons Companheiros, morre aos 67 anos

Ray Liotta, mais conhecido pelo clássico de Martin Scorsese, Os Bons Companheiros, faleceu aos 67 anos. O astro morreu enquanto dormia, na República Dominicana.

O ator gravava o filme Dangerous Waters no país caribenho. A informação é do Deadline, que não trouxe mais informações sobre o falecimento do ator.

Liotta estava vendo sua carreira ressurgir, tendo estrelado Os Muitos Santos de Newark, prelúdio de Família Soprano, a série Hanna e História de um Casamento.

Sem dúvidas, o papel mais famoso do ator foi em Os Bons Companheiros, no qual interpretou o protagonista Henry Hill. Ele também trabalhou em Narc e Totalmente Selvagem, dentre muitos outros papéis.

Ray Liotta deixa para trás a filha Karsen. Ele estava noivo de Jacy Nittolo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.