Razão do término das estrelas de A Barraca do Beijo é de partir o coração

A Barraca do Beijo 3, parte final da comédia romântica da Netflix, foi lançado e os espectadores ficaram com perguntas persistentes sobre os atores. Jacob Elordi, o Noah, já namorou Joey King, a Elle, na vida real, mas os dois terminaram.

Após esse fim de namoro, fãs notaram algo. Jacob Elordi não parecia mais o rapaz empolgado e apaixonado que divulgou o primeiro A Barraca do Beijo.

Com isso, muitos fãs se perguntam o que aconteceu com o ex-casal, que se despede definitivamente da franquia com A Barraca do Beijo 3.

Por que o namoro acabou?

Quando Jacob Elordi e Joey King se conheceram no set de A Barraca do Beijo, isso desencadeou um turbilhão de romance. E o casal contente não estava disposto a esconder seu novo amor.

Eles eram frequentemente vistos pelos paparazzi juntos e os dois postavam sobre seu relacionamento nas mídias sociais constantemente. No final de 2018, o casal provocou rumores de separação quando Joey parou de postar sobre Jacob, que entrou em seu próprio hiato nas mídias sociais.

O casal negou a separação na época, mas no início de 2019, Jacob Elordi relançou seu Instagram e, desta vez, nenhuma foto de Joey King foi publicada. Joey seguiu seu próprio caminho de exclusão e agora é quase impossível encontrar uma foto de Jacob em sua conta.

Em março de 2019, a atriz de A Barraca do Beijo confirmou o rompimento em uma entrevista com a Refinery29 e falou sobre como ela lidou. E um dos grandes temas da discussão foi sobre como as mídias sociais interferiram em seu relacionamento.

“Quando você está passando por algo e o mundo quer passar por isso com você ou obter todos os detalhes sobre você, é realmente difícil. Algumas dessas coisas são apenas para você”, disse Joey King.

Quando perguntada sobre como os fãs estavam se envolvendo com o casal nas mídias sociais, Joey disse: “Os fãs não conseguem entender que a realidade pode ser completamente diferente do que se imagina. Eles têm uma ideia fantasiosa das vidas de outras pessoas, quando não é bem assim.”

Parece que a base de fãs pode ter desempenhado um papel importante no rompimento. Joey King parece acreditar que o relacionamento não foi tão amoroso quanto os fãs pensavam com base apenas nas redes sociais.

Embora houvesse rumores de que Jacob Elordi estava namorando Zendaya, que ele conheceu no programa Euphoria, o astro assumiu um relacionamento com a modelo Kaia Gerber em 2020. Do outro lado, Joey foi flagrada com Steven Piet, produtor executivo e diretor em seu seriado The Act.

A Barraca do Beijo 3 já está disponível na Netflix. Os outros filmes da trilogia também seguem na plataforma.

