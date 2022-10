Revelados detalhes chocantes de comportamento inapropriado de Bill Murray em filme

Em abril foi divulgado que Bill Murray estaria sofrendo uma investigação por ter tido comportamentos inapropriados no set do filme Being Mortal, dirigido e estrelado pelo comediante Aziz Ansari.

A produção, que já estaria com cerca de 50% das filmagens prontas, pausou completamente após o início das investigações.

Agora, novos detalhes sobre o comportamento de Murray foram descobertos, e acabaram fechando a produção do longa por tempo indeterminado.

Segundo divulgado inicialmente pelo site Puck na segunda-feira, o ator de 72 anos teria beijado e montado em uma assistente de produção mais jovem quando os dois estavam em próximos à uma cama no set, a profissional ficou “horrorizada”. Veja o que o veículo disse sobre o ocorrido:

“Murray sentiu que essa mulher muito mais jovem estava flertando com ele. Então, em um momento em que os dois estavam próximos de uma cama que era parte da produção, Murray começou a beijar o corpo e subir em cima dela[…] Ela não podia se mover, pois ele era mais pesado, alegou ela. Então, ele a beijou na boca, mas quando ele fez isso, tanto Murray quanto a mulher estavam usando máscaras, por conta dos protocolos da Covid. Murray disse mais tarde que estava apenas brincando, mas a mulher interpretou suas ações inteiramente como sexuais. Ela estava horrorizada.”

Como resultado do ocorrido, tanto a mulher quando outro membro da equipe que presenciou o incidente fizeram reclamações formais contra o ator. Mesmo com o acordo de US$100.000 que Murray fez com a assistente de produção em troca de confidencialidade, aparentemente o estúdio responsável pelo filme decidiu não seguir em frente com a produção.

Outro caso de Murray veio a tona

Este caso acabou sendo agravado ainda mais quando nesta terça-feira, partes de um novo livro de memórias escrito pela atriz Geena Davis, acusam Murray de ter tido comportamentos inapropriados do set do filme Não Tenho Troco, que os dois trabalharam juntos.

Em uma entrevista com a People, Davis disse que nunca tinha falado sobre suas interações com Murray antes, e que nunca mais viu ou falou com o ator após o fim dos trabalhos publicitários para o filme.

No livro Dying of Politeness: A Memoir, lançado no dia 11 de outubro, a atriz recorda que conheceu Murray em um quarto de hotel, onde ele teria tentado usar um aparelho de massagem em suas costas. Veja os comentários escritos por Davis:

“Eu disse não várias vezes, mas ele não cedeu. Eu teria tido que gritar com ele e fazer uma cena para fazer com que ele desistisse de tentar me forçar a fazer isso; o outro homem na sala não fez nada para parar com aquilo. Eu entendi com uma tristeza profunda que eu ainda não tinha a habilidade de enfrentar esse ataque, ou simplesmente sair.”

Em outro momento, a atriz diz que Murray gritou com ela na frente de toda a equipe após ela ser forçada a se atrasar por conta de um ajuste no figurino.

Nada disse melhora as probabilidades de Being Mortal algum dia voltar a ser feito, porém, a Disney, que é dona do estúdio responsável pelo filme, deu a oportunidade do diretor Aziz Ansari comprar o filme e levá-lo para outro estúdio, com ou sem Murray.

Quem sabe uma plataforma de streaming não pegue o projeto eventualmente, mas acusações complicadas como estas na era do #MeToo em Hollywood, tornam até mesmo esta chance muito remota.

Sobre o autor Gabriel Soldeira