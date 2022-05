Revelados detalhes chocantes sobre acidente de carro de astro de Supernatural

Foram revelados novos detalhes sobre o acidente de carro que quase matou Jared Padalecki, astro de Supernatural.

De acordo com a TMZ, quem estava dirigindo era Jeremy Padalecki, o primo de Jared Padalecki. Ele estava em alta velocidade e, ao virar para a esquerda com muita força, fez com que o carro pulasse um muro de contenção de concreto, atingindo um poste de aço.

Quatro pessoas estavam no carro. Jeremy Padalecki acabou sendo multado por excesso de velocidade, além de aparentemente ter sido a pessoa que sofreu os piores ferimentos com o acidente.

Um terrível acidente de carro

Foi uma sorte que todos tenham saído vivos, porque realmente foi um acidente de carro bem feio. No momento, Jared Padalecki está em fase de recuperação.

Jared Padalecki é mundialmente conhecido pelo papel de Sam Winchester em Supernatural, que estrelou ao lado de Jensen Ackles.

Supernatural teve um grande sucesso durante todas as suas temporadas, conquistando uma grande legião de fãs.

No Brasil, Supernatural está disponível pela HBO Max.