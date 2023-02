Richard Belzer, de Law & Order: SVU, morre aos 78 anos

Richard Belzer, mais conhecido por interpretar John Munch em Law & Order: Special Victims Unit, faleceu aos 78 anos.

A notícia foi divulgada no início da manhã de domingo (19), quando amigos do ator começaram a postar sobre sua morte.

De acordo com o THR, Belzer morreu na madrugada de domingo em sua casa em Bozouls, no sudoeste da França.

“Ele tinha muitos problemas de saúde, e suas últimas palavras foram: ‘Vai se f*der, filho da p*ta'”, disse o amigo de Belzer, Bill Scheft, ao veículo.

Carreira ilustre de Richard Belzer

Richard Belzer nasceu em Bridgeport, Connecticut, e começou a fazer stand-up em Nova York na década de 1970 antes de se juntar ao SNL.

Ele foi um jogador de destaque na National Lampoon Radio Hour ao lado de alguns dos membros do elenco original do SNL.

Ele também fez três aparições no SNL entre 1975 e 1980. No final dos anos 1970, Belzer começou a atuar no cinema e na televisão. Sua primeira aparição na tela foi no filme de comédia The Groove Tube ao lado de Chevy Chase, seguido por aparições em Vila Sésamo.

Belzer também apareceu em filmes como Fama, Scarface, A Experiência 2, dentre muitos outros.

A carreira televisiva de Belzer incluiu aparições em Moonlighting, Miami Vice, Lois & Clark: The New Adventures of Superman, The Larry Sanders Show, Arquivo X, Mad About You, South Park, 3rd Rock from the Sun, Arrested Development, The Wire, 30 Rock e muito mais.

Richard Belzer, no entanto, tornou-se mundialmente famoso ao interpretar John Munch em Law & Order: Special Victims Unit. Ele desempenhou o papel pela primeira vez no piloto do programa em 1999 e apareceu em mais 326 episódios.

