Richard Lewis, de Segura a Onda, revela diagnóstico de Parkinson

Richard Lewis, mais conhecido por seus papeis em Segura a Onda (Curb Your Enthusiasm) e A Louca! Louca História de Robin Hood, anunciou no domingo que tem doença de Parkinson e se aposentará da comédia stand-up.

Em um vídeo postado no Twitter, Lewis revelou que acabou de encerrar a 12ª temporada de Segura a Onda, da HBO, e depois passou a dar aos fãs uma atualização sobre sua saúde.

“Três anos e meio atrás, eu estava no meio de uma turnê e finalmente terminei com um show. Eu disse: ‘Sabe, estou no topo. Depois de quase 50 anos, vou me aposentar'”.

“E eu me senti muito bem com isso. E então, do nada, a m*rda bateu no ventilador. Fiz quatro cirurgias uma atrás da outra”, disse Lewis, que passou por cirurgias nas costas, ombro e quadril.

“Além de tudo isso, há dois anos comecei a andar um pouco rígido. Eu estava trocando os pés. Fui a um neurologista e eles fizeram uma varredura cerebral. E eu fui diagnosticado com a doença de Parkinson.”

Não é uma aposentadoria definitiva

Lewis continuou explicando que ele está “tomando os remédios certos” e que “tudo está legal”. Embora ele não vá mais fazer turnês como stand-up, o comediante diz que não está absolutamente se aposentando do show business.

“Estou apenas me concentrando em escrever e atuar. Eu tenho a doença de Parkinson, mas estou sob os cuidados de um médico”, explicou. “Eu amo minha esposa, amo meu cachorrinho e amo todos os meus amigos e meus fãs.”

A HBO ainda não divulgou uma data de estreia para a 12ª temporada de Segura a Onda (Curb Your Enthusiasm).

