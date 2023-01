Rihanna conquista sua primeira indicação ao Oscar

A cantora Rihanna foi indicada pela primeira vez ao Oscar, na 95ª edição da famosa premiação do cinema.

Rihanna vai concorrer na categoria de Melhor Canção Original por sua música “Lift Me Up”, de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

Ela divide os créditos da composição com o diretor Ryan Coogler, e também com o compositor Ludwig Göransson e o cantor Tems (via THR).

A famosa cantora vai disputar com a estrela da música e do cinema, Lady Gaga, assim como Sofia Carson, M.M. Keeravaani e os cantores da música “This is Life” de Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo.

O vencedor de Melhor Canção Original será conhecido em 12 de março.

Como Pantera Negra 2 fez Rihanna voltar à ativa

O diretor Ryan Coogler, em entrevista ao ScreenRant, elogiou muito Rihanna, bem como o compositor Ludwig Göransson, conhecido pela série O Mandaloriano.

“Olha, Rihanna nos deu toda uma carreira e todo um catálogo de músicas. E agora ela nos deu maquiagem e roupas, e acho que o mundo entenderia se ela desligasse o microfone”, comentou o diretor. “Eu entendo completamente porque amo muito a música dela, mas sinto que ela deu tudo o que você poderia pedir.”

Segundo ele, a produção procurava uma grande artista que pudesse contar a história do filme através de uma música, e que tinha um laço com a maternidade. Rihanna recentemente virou mãe, e sabe muito bem o que é lidar com a maternidade, algo que o diretor queria explorar, visto que isso está nítido no filme.

“Mas a verdade é que estávamos procurando uma grande artista que poderia contar a história do filme, abraçar os temas do filme e apresentá-los ao público em uma embalagem diferente”, disse ele.

“Foi o que Kendrick fez tão lindamente com o primeiro filme, e este filme é diferente. Fazia sentido que fosse uma mulher, e fazia sentido que fosse alguém que pudesse falar não necessariamente com as palavras, mas com o sentimento de maternidade, porque esse é um tema importante neste filme”, concluiu.

