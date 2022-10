Robbie Coltrane, o Hagrid de Harry Potter, morre aos 72 anos

Robbie Coltrane, o ator escocês veterano, mais conhecido pelo seu papel como Hagrid na saga Harry Potter, morre aos 72 anos.

O ator começou sua seu trabalho artístico com a comédia e o teatro, Coltrane também brilhou em dois filmes da franquia 007 em sua carreira ilustre.

Seu nome de nascença era Anthony Robert McMillan, nascido no dia 30 de março de 1950, em Glasgow, na Escócia, filho de um médico e uma professora. Após se formar na Glasgow Art School, Coltrane continuou seus estudos em Edimburgo, na Moray House College of Education.

Quando não encontrou as portas abertas que queria, o ator prosseguiu sua carreira artística na comédia stand-up, frequentando os clubes de Edimburgo. Mudou seu sobrenome quando decidiu se tornar ator em Londres, a escolha foi uma homenagem à lenda do jazz, John Coltrane.

O papel que o lançou ao estrelato foi o Dr. Edward Fitzgerald, um psicólogo criminal com o dom de resolver crimes, na série britânica Cracker, que teve 25 episódios entre 1993 e 2006.

Coltrane recebeu um BAFTA pelo personagem, o que trouxe papéis em produções ainda maiores, como 007 contra GoldenEye e em 007: O Mundo Não é o Bastante, além do próprio Rúbeo Hagrid em Harry Potter.

Hagrid foi, sem sombra de dúvida, o personagem mais célebre da carreira do ator, que conquistou o coração de fãs no mundo todo com sua interpretação do personagem amigável e carinhoso que guia Harry Potter para o mundo mágico.

Coltrane tinha muito respeito por Hagrid, e reconhecia o papel como parte importante do próprio legado. No especial Harry Potter: De Volta a Hogwarts, que comemorou os 20 anos dos filmes da saga, o astro deu uma declaração emocionante.

“O legado dos filmes de Harry Potter, creio eu, é que a geração dos meus filhos vai mostrar para os filhos deles. Então podem estar assistindo daqui a 50 anos, facilmente. Infelizmente não estarei mais aqui, mas o Hagrid vai.” Disse Coltrane, em uma declaração que fica especialmente mais triste e comovente no dia de hoje.

Os fãs certamente sentirão muita falta do simpático e talentoso ator, você pode conferir seu trabalho na franquia Harry Potter na HBO Max.

