Robert Downey Jr. preocupa fãs ao aparecer irreconhecível; veja

O ator Robert Downey Jr., de 57 anos, chocou seus fãs com uma recente publicação no Instagram.

Na rede social, o astro compartilhou fotos e um vídeo de si com as camisetas da FootPrint Coalition, seu projeto de empresas que apoiam e lutam pela regeneração do planeta.

Apesar da boa causa, muitos fãs ficaram surpresos com o visual do artista, já que Robert Downey Jr. aparece em uma forma bem diferente da que mostrou em seus últimos filmes e aparições públicas.

Agora, o astro de Homem de Ferro está visivelmente mais magro e com cabelo grisalho, fazendo os fãs questionarem o estado de sua saúde.

Confira abaixo:

O que os fãs acharam

Sem barba, flexionando os bíceps magros e com o cabelo grisalho, Robert Downey Jr. preocupou seus fãs.

Na rede social, comentam: “É triste vê-lo envelhecer”, “ele está ficando velho” e “o que aconteceu com ele? Ele parece muito doente, não é…”,

Outro fã foi além, comentado: “Você é lindo meu amigo. Crescer em sabedoria não é algo concedido a todos. Você combina bem [com o visual natural], obrigado por tudo que você faz”.

No entanto, o próprio ator ainda não revelou o motivo de sua aparência: enquanto alguns fãs acreditam que ele possa estar doente ou outros achem que ele apenas está abraçando a chegada da idade, alguns acreditam ainda, que o visual possa estar relacionado a seu papel no filme Oppenheimer, de Christopher Nolan.

Aguardamos uma confirmação do ator!