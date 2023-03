Sam Neill revela que está em tratamento contra câncer no sangue

O ator Sam Neill revelou que está em tratamento contra a leucemia (câncer no sangue) em estágio três. A informação foi revelada em um livro de memórias do ator, que será lançado na próxima terça-feira.

Em entrevista ao The Guardian para promover o livro, “Eu já te contei isso?”, o astro de Jurassic Park discute sua carreira no cinema e na televisão, a vida em sua fazenda na Nova Zelândia e a mortalidade. E o livro começa de forma chocante:

“A questão é que estou quebrado. Possivelmente morrendo”, escreveu ele no capítulo um, “Talvez eu tenha que acelerar isso”.

Neill começou a escrever memórias de sua vida como uma forma de se manter ocupado durante o tratamento, no ano passado.

“Eu me vi sem nada para fazer”, disse o ator de 75 anos na entrevista. “E eu estou acostumado a trabalhar. Eu amo ir trabalhar. Adoro estar com as pessoas todos os dias e desfrutar da companhia humana, da amizade e de todas essas coisas. E de repente fui privado disso. E eu pensei: ‘O que vou fazer?’”.

Sam Neill percebeu pela primeira vez glândulas inchadas durante a campanha publicitária para Jurassic World: Domínio, em março do ano passado, e logo foi diagnosticado com linfoma angioimunoblástico de células T. Ele fez quimioterapia, mas quando o tratamento começou a falhar, ele recebeu um novo medicamento quimioterápico, que continuará a tomar mensalmente pelo resto de sua vida, e agora está livre do câncer.

“Não posso fingir que o último ano não teve seus momentos difíceis”, disse o ator. “Mas esses momentos sombrios tornam as partes boas ainda mais claras, me deixam grato por todos os dias e imensamente agradecido por todos os meus amigos. Estou apenas satisfeito por estar vivo”.

Neill, cuja carreira de ator começou na década de 1970, é composta por mais de 150 papéis, em filmes como Jurassic Park e séries como Peaky Blinders. Atualmente, ele está se preparando para começar a filmar a adaptação para a TV do romance best-seller de Liane Moriarty, Apples Never Fall, que será filmada na Austrália.

