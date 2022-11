Sylvester Stallone choca fãs com notícia sobre saúde de Bruce Willis

Sylvester Stallone e Bruce Willis são conhecidos como alguns dos atores mais aclamados de Hollywood – principalmente nos filmes de ação. Muitos fãs não sabem, mas os astros também são amigos de longa data na vida real. Recentemente, Sly entristeceu o público com uma trágica notícia sobre o estado de saúde do colega.

Bruce Willis e Sylvester Stallone, vale lembrar, contracenaram na franquia Os Mercenários. Além disso, os dois atores são sócios da empresa de restaurantes Planet Hollywood, fundada nos anos 90.

Com uma longa e prolífica carreira em Hollywood, Stallone é conhecido por franquias como Rocky e Rambo. Já Bruce Willis está em filmes como Duro de Matar, Pulp Fiction: Tempos de Violência e Sin City: Cidade do Pecado.

Revelamos abaixo tudo que Sylvester Stallone falou sobre o estado de saúde do colega Bruce Willis; confira.

Stallone dá notícia triste sobre o estado de saúde de Bruce Willis

No início de 2022, Bruce Willis anunciou sua aposentadoria. O astro de Duro de Matar decidiu encerrar sua carreira artística após ser diagnosticado com afasia.

Afasia, para quem não sabe, é a perda parcial ou total da capacidade de expressar ou compreender a linguagem falada ou escrita.

A síndrome surge como resultado de danos às áreas do cérebro que controlam a linguagem. As pessoas que sofrem dessa doença podem ter dificuldades de ler, escrever, falar, compreender ou repetir a linguagem.

Capa da edição mais recente da revista The Hollywood Reporter, Stallone falou sobre a condição do amigo.

“O Bruce tem passado por um período muito, muito difícil”, comentou o ator.

Durante a entrevista, Sylvester Stallone foi perguntado se ainda mantém contato com o colega de cena.

“Ele tem estado um pouco incomunicável. Isso é de matar. É muito triste”, explicou Sly.

O diagnóstico de Bruce Willis foi compartilhado pela filha mais velha do astro, a modelo Rumer Willis.

“Como família, queríamos compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde, e recentemente, foi diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas. Como resultado disso e com muita consideração, Bruce está se afastando da carreira que significou tanto para ele”, explicou Rumer.

Na postagem, a filha de Bruce Willis também agradeceu o apoio dos fãs, colegas e admiradores do pai.

“Este é um momento realmente desafiador para nossa família e estamos muito gratos por seu amor, compaixão e apoio contínuos”, afirmou a modelo.

Na época, Stallone foi um dos primeiros atores a se solidarizar com Bruce. O astro compartilhou várias fotos com Bruce Willis, e afirmou estar rezando pela saúde do colega.

“A nossa história é antiga, rezando pelo melhor para você e sua família maravilhosa”, comentou o ator.

O projeto mais recente de Bruce Willis, vale lembrar, foi o filme de ação Paradise City, lançado em novembro de 2022 (mas filmado em 2021).

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.