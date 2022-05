Tom Cruise reata namoro com estrela da Marvel

Tom Cruise aparentemente reatou o namoro com Hayley Atwell, conhecida por interpretar Peggy Carter/Capitã Carter no Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Os dois trabalharam juntos em Missão Impossível 7 e durante a produção foram divulgadas fotos dos dois juntos.

Na estreia de Top Gun: Maverick (Top Gun 2), os dois apareceram juntos e os rumores sobre estarem namorando surgiram novamente, o que é corroborado por fonte do The Sun.

“Ela esteve lá puramente para apoiá-lo. É um grande passo para eles”, informou a fonte do tabloide britânico.

Tom Cruise e Hayley Atwell, no entanto, não confirmaram que estão em um relacionamento, então leve isso como rumor. Veja uma foto do suposto casal no set de Missão Impossível 7, abaixo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.